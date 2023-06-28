أول تعليق من هافرتز على انضمامه إلى أرسنال

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علق الألماني كاي هافريتز مهاجم تشيلسي على انضمامه إلى صفوف أرسنال في الصفقة التي أعلن عنها الناديان مؤخراً.

هافريتز انضم إلى صفوف المدفعجية في صفقة تقدر بـ 65 مليون جنيها استرلينيا، ليدعم كتيبة المدرب مايكل أرتيتا استعداداً للموسم الجديد.

وقال هافريتز عبر "تويتر" مستعينا بفيديو تقديم الصفقة من جانب أرسنال: "ربما تكونوا قد علمتم بالأمر بالفعل، لكن الآن رسمياً، أنا مدفعجي".

اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 29 مع أرسنال كان قد لعب 47 مباراة الموسم الماضي بكل البطولات، وسجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، في إجمالي دقائق لعب 3256 دقيقة لعب.

وسبق أن مثل الألماني الدولي نادي ليفركوزن في مرحلة الشباب وصولا للفريق الأول.