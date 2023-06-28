شدد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أهمية توضيح موقف الدين من مسألة التضحية والغرض من ذبح الحيوان وتوضيح الفرق بين مفهوم القتل والفداء، وذلك في مطلع رده على كيفية تهيئة الأطفال لتقبل فكرة ذبح الأضحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المانع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إن الذبيحة المقتولة لا يجوز تناول لحومها، منوها أن تحديد مفهوم اللفظ أمر هام يجب توضيحه للصغار.

ونوه إلى أهمية توضيح الهدف من الفداء بكونها قربة من قرابات العبد إلى المولى -سبحانه وتعالى- وشعيرة من شعائر الإسلام وليست مصادر للطعام وحسب، وأن الذبح هو الوسيلة الحلال المباحة.

وأضاف أن الرسول -عليه السلام- كان يتعامل مع الأضحية بالرفق والرحمة، مشيرا إلى حث الإسلام على انتهاج الرحمة والرأفة أثناء الذبح اقتداء بالرسول -عليه السلام- فقد كان يستشعر عليه السلام حال الذبيحة.

وأشار إلى نهي الإسلام عن الذبح أمام ذبيحة أخرى، كما لا ينبغي أبدًا على الإنسان أن يذبح والسكين المستخدم غير حاد، معقبا: «من يتعامل بالعنف فقد أخطأ، وارتكب جرما نهى عنه الرسول عليه السلام».