نيوزيلندا تجدد اتفاقية التعاون في مجال الحراجة مع الصين

قال وزير الحراجة في نيوزيلندا بيني هيناري، إن نيوزيلندا جددت اتفاقية التعاون مع الصين خلال اجتماع وزاري في بكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هيناري التقى بجوان تشيو، المسئول بالإدارة الوطنية للحراجة والأراضي العشبية الصينية.

وأوضح هيناري، أن الاتفاقية التي تم توقيعها أول مرة عام 2019، تعزز الروابط القوية وتدعم العلاقات بين قطاعي الحراجة ومعالجة الخشب في نيوزيلندا والصين.

وأضاف أن الاتفاقية توفر إطار عمل للاستمرار في التعاون والحوار بين دولتينا بشأن الغابات وقطاع الحراجة، موضحا أن الاتفاقية تضم فقرات تعترف بالدور المهم الذي تقوم به الغابات ومنتجات الخشب في مساعدة الدولتين في تخزين الكربون والحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.