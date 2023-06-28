إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا إلى التحقيق العاجل

أحال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، عددا من الأطباء النوباتجيات للتحقيق وتوقيع أقصى عقوبة عليهم؛ لتغييهم عن العمل أول أيام عيد الفطر.

وكان وكيل صحة قنا، قد أجرى جولة اليوم الأربعاء، إلى مستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا؛ للاطمئنان على سير العمل، وتوافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

واستهل الجولة، بتقديم التهنئة إلى الفريق الطبي المتواجد بمناسبة العيد.

واستكمل زيارته، بتفقد الأقسام المختلفة؛ للاطمئنان على المرضى وسلامتهم.

وخلال الزيارة، تبين تغيب بعض الفريق الطبي النوبتجيين، وعلى الفور أمر بتحويل المتغيبين للشئون القانونية العاجلة، وتوقيع أقصى جزاء للمقصرين.

وأشار تاوضروس، إلى استمرار المرور والمتابعة على منافذ الخدمة الطبية بشكل مفاجئ بمعدل 3 مرات على كل مستشفى خلال فترة إجازة العيد؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخدمة الطبية في فترة الأعياد.