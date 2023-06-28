العراق: الخطة الأمنية لعيد الأضحى اتسمت بالمرونة وعدم قطع للطرقات

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، عن أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى اتسمت بالمرونة وعدم قطع للطرقات.

وقالت القيادة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومن أجل تأمين الحماية للمراقد المقدسة، ودور العبادة، والمتنزهات، والأسواق العامة، والأماكن السياحية، أعدت قيادة عمليات بغداد خطة أمنية خاصة بهذه المناسبة، اتسمت خطة هذا العام بالمرونة وعدم قطع للطرقات".

وأهابت القيادة "المواطنين التعاون مع القوات الأمنية، وعدم ترويج الإشاعات المغرضة، والالتزام بتوجيهات رجال الأمن بمختلف مسمياتهم فعملهم من أجل راحتكم".