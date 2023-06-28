بريطانيا: هجوم أوكرانيا على جسر بشبه جزيرة القرم يعرقل طريق الإمداد الروسي

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي حول الحرب، اليوم الأربعاء، أن هجوما صاروخيا أوكرانيا على جسر رئيسي، يؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا استقلالها، عرقل الإمدادات الروسية.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها على موقع "تويتر"، أن "الإغلاق المؤقت للطريق أدى إلى أن تستغرق قوافل الخدمات اللوجستية الروسية، فترة أطول 50% على الأقل للوصول إلى الجبهة عبر طرق بديلة".

وتابعت الوزارة، أن السلطات الروسية "شيدت بشكل شبه مؤكد جسرا عائما كمعبر بديل، في غضون 24 ساعة من الهجوم" الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

وأضاف البيان الصادر في لندن "تشير السرعة، التي تم بها إنشاء معبر بديل، إلى مدى أهمية هذا الطريق للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا المحتلة".