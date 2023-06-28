إصابة 3 أشخاص بينهم «أجنبية» في حادث سير بطريق أبو سمبل

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الإربعاء، تزامنًا مع أولي أيام عيد الاضحى المبارك، ما أسفر عن أصابة 3 بينهم سيدة أجنبية الجنسية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ملاكى بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة شخصين مصرين الجنسية، وسيدة استرالية الجنسية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم كلاً من : رامى نبيل عماد اندراوس، يبلغ من العمر 41 سنة، و محمد فتحى أحمد، وعمره 39 عامًا، وسيدة استرالية الجنسية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.