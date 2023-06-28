واشنطن تفرض عقوبات جديدة على عناصر فاجنر في إفريقيا

أعلنت الحكومة الأمريكية عن مجموعة من العقوبات الجديدة فيما يتعلق بمجموعة فاجنر الروسية الخاصة في أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إنها فرضت عقوبات على عدة منظمات في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب صلتها بفاجنر.

وأوضحت الوزارة في بيان: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على عدة كيانات في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم لصلتها بالمنظمة الإجرامية العابرة للحدود المعروفة باسم مجموعة فاجنر ولتورطها في أنشطة تقوض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية للبلاد".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مواطن روسي كان يعمل كمدير من قبل فاجنر في مالي، بغرب أفريقيا، على قائمة العقوبات.

وقالت الحكومة الأمريكية: "في كل مكان عملت فيه فاجنر، كان هناك موت ودمار".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن فاجنر ارتكبت "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستولت على موارد طبيعية" في عدة دول في أفريقيا.

وأضافت الوزارة في بيان: "نفذت مجموعة فاجنر، وهي قوة عسكرية بالوكالة للكرملين، عمليات قتالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا".

وسيتم تجميد أي أصول لأولئك الذين فرضت عليهم عقوبات في الولايات المتحدة وسيتم منع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم. وصنفت واشنطن فاجنر "منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود" في يناير.

ويكتنف الغموض مصير فاجنر وقائدها يفجيني بريجوجين بعد تمرد يوم السبت الماضي الذي شهد احتلال مسلحي فاجنر مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا ثم زحفهم نحو موسكو.

وكجزء من صفقة لإخماد التمرد، قيل إنه عرض على بريجوجين العيش في المنفى في بيلاروس.