أفادت شبكة الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، باكتمال بناء سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، في حوض بناء السفن "مير توركو" في فنلندا، حيث أبحرت السفينة بأول جولة في المياه المفتوحة للتجارب البحرية قبل تسليمها النهائي في أكتوبر المقبل.

ويبلغ طول أيقونة البحار، التابعة لشركة رويال كاريبيان إنترناشيونال ‏الأمريكية، 365 مترا وتزن 250 ألف و800 طنا، وتستوعب بشكل مريح حوالي 5 آلاف و610 راكبا و2350 من أفراد الطاقم.

وتعد أيقونة البحار هي أول سفينة تابعة لشركة رويال كاريبيان تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتكنولوجيا خلايا الوقود، كجزء من انتقال الشركة إلى الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن تبحر في مياه البحر الكاريبي في يناير 2024، وتحتوى على أكبر حديقة مائية في العالم، وتتميز بـ6 منزلقات مائية قياسية، لكن الضيوف الذين يريدون تجربة أكثر راحة يمكنهم أيضا الاسترخاء في حمامات السباحة الـ7 و9 من الجاكوزي عل متن السفينة.

وبحسب "سي.إن.إن"، توفر السفينة أكثر من 40 طريقة لتناول العشاء والشراب والاستمتاع، كثير منها مدرج في سعر الرحلة البحرية، مشيرة إلى أنه مع وجود 20 طابقا و8 أحياء لاستكشافها، فإن السفينة تهدف لتلبية احتياجات الجميع حيث مناطق مخصصة للعائلات الشابة، وأخرى لكبار السن.

كما يوجد 28 نوعا مختلفا من أماكن الإقامة، مع المزيد من الفئات للعائلات، وإطلالات على المحيط ومساحة أكبر للمسافرين.

وتقدم رويال كاريبيان سفينة "أيقونة البحار" باعتبارها الذروة التطورية لشركة الرحلات البحرية، باستخدام أحدث التقنيات والبناء بعد مسيرة 50 عاما.

وقالت الشركة في بيان إن السفينة أكملت مجموعتها الأولى من التجارب البحرية في 22 يونيو الجاري، مضيفة أن السفينة قطعت مئات الأميال، تم خلالها اختبار المحركات الرئيسية، والبدن، وأنظمة الفرامل، والتوجيه، والضوضاء، ومستويات الاهتزاز".

وأضاف: "تم كل شيء في الوقت المحدد كما هو موضح في الجدول الزمني، على الرغم من تأخر رحيلها بسبب ظروف الرياح".

يذكر أن حاملة اللقب الحالي لأكبر سفينة سياحية في العالم هي سفينة "أعجوبة البحار" في أسطول رويال كاريبيان، والتي قامت برحلتها الأولى العام الماضي فقط ويبلغ طولها 362 مترا، مع 18 طابقا.