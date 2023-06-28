الخارجية الروسية: لا مخطط لعقد لقاءات للمبعوث البابوي بشأن التسوية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ليل الثلاثاء/لأربعاء عدم وجود مخطط لعقد لقاءات في الخارجية الروسية مع المبعوث البابوي للتسوية في أوكرانيا، ماتيو زوبي، خلال زيارته إلى موسكو.

وجاء جواب الخارجية ردا على سؤال لوكالة سبوتنيك للأنباء حول هذا الأمر.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن روسيا تحافظ على حوار مع الفاتيكان بشأن سبل إحلال السلام في أوكرانيا.

وكشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس في وقت سابق عن أن الفاتيكان يقوم بـ"مهمة سلام" لحل أزمة أوكرانيا، دون أن يحدد التفاصيل، مشددا على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القنوات المفتوحة، كما وعد ببذل كل ما في وسعه من أجل ذلك.