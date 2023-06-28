المدعي العام الأوكراني: مقتل 493 طفلا وإصابة 1526 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء، مقتل 493 طفلا وإصابة أكثر من 1526 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم، الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان - "إنه حتى اليوم الموافق 28 يونيو، تأثر أكثر من 2019 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 493 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1526 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ471 حالة، وتليها خاركييف بـ284 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 113 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.