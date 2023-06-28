نتنياهو بعد تلقيه دعوة لزيارة الصين: لا بديل لأمريكا

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير التقى مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وأبلغهم بأنه تلقي دعوة لزيارة الصين.

وذكر المكتب في بيان اليوم الثلاثاء "الزيارة المقبلة سوف تكون الرابعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصين وأنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بها قبل شهر"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف المكتب "رئيس الوزراء نتنياهو أوضح لأعضاء الكونجرس أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تكون دأئما الحليف الرئيسي لإسرائيل ولا بديل لها".

وذكرت مصادر إسرائيلية، أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الصين الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة رئيس مجلس الدولة الرئيس شي جين بينج وقادة صينيين آخرين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".