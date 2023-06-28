مصدر أمني: بدء تطبيق خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، بدء تطبيق خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



وأضاف المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة.



ويؤدى الملايين من المصلين، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، والساحات التى حددتها مديريات الأوقاف، وسط تعليمات مشددة لأئمة المساجد ومسئوليها بالوجود المبكر، وعدم التقصير فى أداء واجباتهم.

وقال مصدر بوزارة الأوقاف إنه تم تفعيل عمل غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بمختلف المحافظات، استعدادا لصلاة العيد، والتأكد من الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة، ورصد أى خروقات قد تحدث.

كما قررت وزارة الأوقاف الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى فى صلاة عيد الأضحى المبارك، حرصا منها على تنظيم صلاة العيد على أفضل وجه، مع عدم التداخل بين صفوف الرجال والنساء.

فى السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات انتهت من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى، وتهيئة الطرق المؤدية إليها، فى وقت تواصل مديريات التموين حملاتها اليومية على المخابز والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصا على صحتهم وسلامتهم.

كما انتهت المحافظات من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، فيما شهدت منافذ بيع تذاكر القطارات بمحطة مصر برمسيس ازدحاما كبيرا، حيث ارتفعت معدلات الطلب على تذاكر قطارات وجه قبلى لموسم عيد الأضحى المبارك ليلة أمس بالتزامن مع تشغيل القطارات الإضافية بالسكة الحديد.