أرسنال يحسم صفقة هافيرتز ويتبقى الإعلان الرسمي

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حسم نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع الألماني كاي هافيرتز، مهاجم تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، والذي أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الصفقة تمت لأرسنال وفي انتظار الإعلان الرسمي.

أضاف رومانو:" وقع كاي هافيرتز على جميع العقود كلاعب جديد في آرسنال يوم الإثنين الماضي".

تابع:" كما وقع آرسنال وتشيلسي جميع العقود المتعلقة بالصفقة منذ يوم الأحد".

تأتي موافقة تشيلسي على رحيل هافيرتز، مثله رحيل باقي اللاعبين الذين رحلوا عن البلوز أمثال نجولو كانتي وكاليدو كوليبالي وماتيو كوفاسيتش.