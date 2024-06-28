توقيع الكشف الطبى على 145 حالة مرضية في قافلة طبية بمركز الداخلة

أكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 145 حالة مرضية خلال عمل القافلة الطبية التى تم تنفيذها لمواطنى الداخلة وبلاط والفرافرة، والتى تم تنفيذها من مؤسسة حياة كريمة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة اسيوط وكلية طب جامعة الوادى الجديد لتقديم الخدمات الطبية بمقر مستشفى الداخلة العام.

وقال، أن القافلة تضم تخصصات عيون، جراحة عامة، عظام، باطنة عامة، اطفال، انف واذن، نساء، جهاز هضمى، اورام، مسالك بولية، بجانب إجراء العمليات الجراحية وتوفير الأدوية بالمجان.