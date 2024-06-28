بريطانيا تجدد استعدادها لدعم فني واستشاري لمفوضية الانتخابات الليبية

قال سفير المملكة المتحدة لدي ليبيا مارتن لونجدن، خلال لقائه مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر ديوان المفوضية في طرابلس، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة جددت استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يعزز جاهزيتها للاستحقاقات الوطنية المقبلة.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي عن المفوضية قولها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السايح بحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

وعبر السفير البريطاني خلال اللقاء عن تقديره لجهود المفوضية استعدادا لانتخابات المجالس البلدية، مجددا التأكيد على «استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة."

ولم يشارك السفير البريطاني في اجتماع السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى ليبيا مع السايح الذي عقد صباح اليوم وجرى خلاله مناقشة احتياجات المفوضية، والتأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعمها ماليا وفنيا ولوجستيا، بحسب بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

كان قد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر2021 في ليبيا، لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

يشار إلى أن ليبيا تديرها حكومتان ، واحدة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي ، واخرى مقرها طرابلس .