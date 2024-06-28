دراسة: موظفو الفراعنة عانوا آلام الظهر

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يشتكي العديد من الموظفين المصريين من آلام الظهر نتيجة كثرة الجلوس لأداء الأعمال المكتبية.

لكن دراسة تشيكية حديثة عادت إلى التاريخ المصري قبل 5000 سنة لتكتشف أن موظفي الفراعنة كانوا يعانون من آلام الظهر أيضًا نتيجة كثرة أداء الأعمال المكتبية، على غرار أحفادهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريقًا من متحف براغ التشيكي فحص 69 هيكلًا عظميًا لمصريين قدماء من 5000 سنة قبل الميلاد لمعرفة المزيد عن حياة قدماء المصريين.

وجد الفريق أن 30 من قدماء المصريين المفحوصين كانوا يعانون من مشاكل في المفاصل، بينما تبين أن جميعهم كانوا من الموظفين المختصين بالكتابة.

لاحظ الفريق وجود آثار في مفصل الفك وكذلك الإبهام والترقوة والفخذ والركبة.

أوضح الفريق أن الآثار التي أصابت مفصل الفك كانت بسبب استخدامه لبري أدوات الكتابة، وأما الإبهام فكان نتيجة الكتابة.

وأضافت الدراسة أن آلام الظهر والركبة كانت نتيجة كثرة جلوس موظفي الفراعنة بوضعية القرفصاء أو وضعية وضع القدم على القدم لفترات طويلة بشكل منحني يسهل التركيز أثناء الكتابة.

وأوضحت الدراسة أن وضعيات جلوس موظفي الفراعنة موضحة في المتاحف من خلال التماثيل الفرعونية التي صورت حياة الموظفين، والذين كانوا يحظون بمكانة اجتماعية مرموقة مقارنة بالأميين من بقية الشعب.