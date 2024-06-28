تقرير: الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة على نحو 70% من منطقة رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، السيطرة على حوالي 70% من منطقة رفح، بعد شهر ونصف من بدء القتال فيها.

ووفقا لما أورده موقع (آي 24) الإسرائيلي اليوم، أشار الجيش إلى أنه بدأ حاليا الانتقال من الحرب المنظمة والهرمية إلى حرب العصابات في فرق صغيرة.

وتشير التقديرات المتفائلة إلى نصف عام من القتال، والتقديرات المتشائمة تتحدث عن 24 شهراً حتى تصبح المنطقة(رفح) جاهزة لـ"نموذج فرقة يهودا والسامرة" بحسب ما ذكره الموقع الإسرائيلي.

وذكرت مصادر ميدانية أن تقدم القتال سيستمر لفترة طويلة، حتى في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة" وستكون هناك حاجة إلى أشهر عديدة أخرى لهزيمة المسلحين في رفح - الذين يحاولون شن معركة من أجل البقاء، وفق ما أورده موقع (آى 24).