يتطور المشهد في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة نحو الأسوأ، مع دخول الحرب الضروس التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة شهرها التاسع مخلفة أكثر من 37 الف شهيد مجاعة ضارية بالشمال المحاصر.

حيث عاشت مدينة جنين بالضفة الغربية أحداثا عصيبة خلال الأيام الماضية بداية من هدم عشرات منازل الفلسطينيين واقتلاع الأشجار نهاية اقتحام قوات الاحتلال البلدة وانفجار عبوة ناسفة أسفل إحدى المدرعات لتودي بحياة ضابط إسرائيلي وإصابة 16 آخرين.

* فجر الخميس.. جنين تلقن الاحتلال درسا قاسيا

فجر اليوم الخميس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، مواصلة نشر تعزيزاتها العسكرية في المدينة وأطراف المخيم.

حيث نشرت عشرات الجنود القناصة على اسطح العمارات التجارية والمنازل وفي احياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة" وسماع دوي إنفجارات، بحسب وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم ، تفاصيل الحادث الخطير الذي تعرضت له قوة إسرائيلية في أثناء اقتحامها مخيم جنين فجر الخميس، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 16 آخرين.

وإضافت القناة، أن انفجار عبوات ناسفة مدفونة تحت الأرض ادى لمقتل النقيب ألون سكاجيو، ي

وإصابة 16 جندياً بجروح متفاوتة.

حيث أصيب جندي إصابة خطيرة و5 آخرين إصابات متوسطة بينهم ضابط ومسعف، و10 آخرين بجروح طفيفة، بينهم ضابط وجندي احتياط.

وزعمت القناة 12 الموالية للحكومة الإسرائيلية، أن العملية الإسرائيلية كانت تستهدف البنية التحتية لحماس في المخيم.

وأفادت الوكالة وفا بإصابة شاب في البلدة القديمة بحي السيباط من مدينة جنين، بشظايا رصاص الاحتلال في وجهه، فيما اغاقت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من نقله إلى المستشفى وقامت بتفتيشها، وسط تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش واسعة للمنازل في المدينة وأطراف المخيم.

حدث استثنائي في جنين؛ مروحيات الاحتلال تنقل مصابين من الجيش بعد تفجير المقاومة عبوات ناسفة في الآليات أثناء اقتحام المدينة pic.twitter.com/Ltz1akt45g

— صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) June 26, 2024

* الأربعاء.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة جنين، يوم امش الأربعاء، حسبما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا".

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقال الأسيرين المحررين جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم.



* الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في أم الريحان

استمرار لعربدة الاحتلال في الضفة، اقتلعت ااجرافات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 60 شجرة زيتون من أراضي قرب يعبد غرب جنين، داخل جدار الفصل العنصري، كما جرفت مساحات واسعة من أراضيها.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد، بأن ذلك وقع في المنطقة المسماة "ج"، التي تعود ملكيتها لعائلة روحي كامل زيد، مشيرة إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 3 دونمات، ومزروعة بأشجار الزيتون والأشجار المثمرة.

* الاحتلال يهدم 3 منازل بالضفة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اول امس الثلاثاء، منزل بمنطقة فرش الهوا بالخليل ومنزلين آخرين في جورة الشمعة جنوب بيت لحم، كما اقتلعت أشجار الزيتون في بلدة أم الريحان قضاء جنين في الضفة.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، رفقة جرافة، وشرعت بهدم تسوية لمنزل قيد الإنشاء يعود لعائلة زهير فيصل محمد حسين، ومنزل آخر بالمنطقة. وقال رئيس مجلس قروي مراح معلا خالد أبو شقرة، إن الاحتلال هدم منزلا قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص، كان مكون من طابق واحد مساحته 400 متر مربع، ويعود لعائلة سمير محمد أبو شقرة.

كما هدم الاحتلال منزلًا في فرش الهوا بالخليل، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء. وأفاد رئيس مجلس قروي جورة الشمعة، بهدم تسوية لمنزل قيد الانشاء يقع بين جورة الشمعة ومراح معلا، يعود لعائلة زهير فيصل محمد حسين.

#الضفة_الغربية



الاحتلال يهدم منزل في الخليل تبلغ مساحته 400 متر ويشرد أصحابه بحجة عدم الترخيص

مع حملة هدم منازل اخرى في عدة مدن بالضفة الغربية بحجة عدم الترخيص pic.twitter.com/o2pHhtYsPL — وضاح ملحم (@MlhmWdah60971) June 25, 2024

* تصعيد سياسات الهدم بالضفة

صعد الاحتلال من سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي.

* مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ويجبروهم على مغادرة أراضيهم شرق الخليل

هاجم مستوطنون صباح الثلاثاء الماضي، فلسطينيين ورعاة الماشية وأجبروهم على مغادرة أراضيهم في برية بني نعيم شرق الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من مستوطني بؤرة استعمارية جديدة أقيمت على أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة "بني حيفر" جنوب شرق بلدة بني نعيم، بحماية من قوات الاحتلال، هاجموا رعاة الماشية والسكان من عائلات عزازمة وحمدان ومناصرة في برية بني نعيم وهددوهم بالقتل وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.