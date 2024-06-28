أعلن الاتحاد الألماني لصناعة الزجاج في دوسلدورف اليوم الخميس، عن تراجع أعمال القطاع في عام 2023.

وأوضح الاتحاد أن إيرادات قطاع صناعة الزجاج تراجعت في العام الماضي بنسبة 1ر3% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 3ر12 مليار يورو. وذكر الاتحاد أن الإيرادات تراجعت داخليا وخارجيا.

وتفاوتت النتائج باختلاف مجالات التصنيع في قطاع صناعة الزجاج حيث سجلت إيرادات مصنعي الزجاج المسطح انخفاضًا بأكثر من 10%. في حين انخفضت إيرادات شركات معالجة الزجاج المسطح، التي تمثل أكبر مجموعة في قطاع صناعة الزجاج، بأكثر من 4%، وانخفضت إيرادات صناعة الزجاج المتخصصة بنسبة 7ر0%. أما أكبر نسبة انخفاض في الإيرادات فكانت من نصيب شركات تصنيع الألياف الزجاجية حيث بلغت هذه النسبة 17%. في المقابل، وتمكنت شركات تصنيع الزجاج المجوف من تحقيق زيادة في إيراداتها بنسبة طفيفة بـ 1ر0% مقارنة بعام 2022.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد كريستيان كفينت: "تمر صناعة الزجاج منذ مايو 2023 بأدنى مرحلة تراجع لها في تاريخها الأمر الذي ترك أثره على النتيجة الإجمالية. لا تزال الحالة الاقتصادية العامة صعبة، كما أننا لا نرى أية بوادر على حدوث تحسن سريع لصناعة الزجاج أيضًا".

وتوقع كفينت حدوث تعافٍ خلال عام 2025. ويمثل الاتحاد مصالح 400 شركة في قطاع صناعة الزجاج يعمل لديها ما يقارب 54 ألف موظف.