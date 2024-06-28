محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات معرض علاج شبكية العين الدولي

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شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فعاليات المعرض الدولي حول "آخر ما توصل إليه الطب في علاج شبكية العين"، الذي نظمه الدكتور أشرف شعراوي من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين والجهات البحثية والعلمية من جميع أنحاء العالم.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض المميز الذي تفخر المحافظة باستضافته على أرضها.

وأكد أن المعرض يمثل فرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية، ولتبادل الخبرات في علاج شبكية العين.

وأوضح المحافظ أن إقامة ورعاية مثل هذه المعارض والمؤتمرات الطبية تعكس اهتمام الدولة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع.

وختم دعوته لجميع المشاركين في المؤتمر بزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والمقاصد السياحية في الإسكندرية، مثل المتحف اليوناني الروماني وشارع النبي دانيال.