تايوان: رفع تحذير السفر إلى الصين إلى البرتقالي

قال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان إنه يتعين على المواطنين تجنب السفر غير الضروري إلى الصين، بعد أن أصدرت بكين 22 قاعدة إرشادية ، تسمح لمحاكمها، بمحاكمة "انفصاليي استقلال تايوان غيابيا والحكم عليهم بالإعدام"، فيما رفع المجلس تحذيره للسفر إلى الصين، بما في ذلك هونج كونج وماكاو إلى "اللون البرتقالي".

وقال نائب وزير شؤون المجلس والمتحدث، ليانج وين-تشيه في مؤتمر صحفي في تايبيه إن القواعد الإرشادية، التي تم إصادرها الأسبوع الماضي "تهدد بشكل صارم السلامة الشخصية للتايوانيين، الذين يسافرون إلى الصين وهونج كونج وماكاو"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الجمعة.

وأضاف "في أعقاب تقييم شامل، تعتبر الحكومة أنه من الضروري رفع مستوى تحذير السفر إلى اللون البرتقالي من الأصفر".

وتابع أن بكين نفذت أو عدلت قوانين الأمن القومي، في البر الرئيسي الصيني ونفذت قوانين جديدة للأمن القومي، في هونج كونج وماكاو.

وأضاف "لقد كنا نحث بكين على تفادي إقامة حواجز، من شأنها أن تعوق التبادلات عبر المضيق. ومن المؤسف أن بكين تواصل تنفيذ الإجراءات، التي تهدف إلى الإضرار بالعلاقات عبر المضيق وتفعل ذلك، بتكثيف الجهود".

وتابع أن "القواعد الإرشادية، التي أصدرتها في 21 تموز/يوليو، ستزيد فحسب مخاطر السلامة الشخصية للتايوانيين، المسافرين إلى الصين".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ويتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .