إزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ حملات لإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز ومدينة ديرب نجم.

وأكد المحافظ أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وفي بيان صحفي، أكد محافظ الشرقية على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لمحاولات البناء المخالف داخل نطاق المحافظة والقيام بالإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، سواء على أراضي زراعية أو في حالات بناء بدون ترخيص.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه سيتم تنفيذ حملات متكررة لإزالة التعديات المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية حيال المخالفين، بهدف حماية الأراضي الزراعية والأملاك العامة من التجاوزات.