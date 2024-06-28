الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني 13820 عسكريا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، بلغت 13820 عسكريا، بالإضافة إلى تدمير مئات المدرعات والأسلحة خلال العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم، عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين من طراز ميج 29، بالإضافة إلى نحو 589 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية نفذت 17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على مدار أسبوع، دمرت خلالها منشآت للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز لوجستية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.