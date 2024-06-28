رئيس جامعة القاهرة: تقدمنا أكثر من 40% في التصنيف العالمي يو إس نيوز خلال 8 سنوات

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علق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على احتلال الجامعة المركز 271 عالميًا ضمن تصنيف «يو إس نيوز» لعام 2024، اليوم الخميس.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن الجامعة حققت تقدما كبيرا في التصنيفات العالمية للجامعات.

وذكرت أنها أصبحت ضمن أفضل 100 جامعة عالمية من بين 30 ألف جامعة في 8 تخصصات، وفق تصنيف «يو إس نيوز».

وأضاف أن جامعة القاهرة اخترقت قائمة أفضل 15 جامعة عالمية في تخصص الصيدلة والسموم، بعما احتلت المركز 12 عالميا، كما حققت مراكز متقدمة في الرياضيات (المركز 33)، وعلم البوليمرات (المركز 44).

وأضاف أن الجامعة أحرزت تقدما كبيرا في مجالات الصحة العامة لتحقق المركز الـ 76 عالميا والمركز الـ 84 بعلوم الغذاء والتكنولوجيا، والـ 88 بالعلوم الزراعية، والـ 95 بعلوم النبات والحيوان.

وأوضح أن جامعة القاهرة كانت تحتل المركز 450 عالمياً قبل 8 سنوات، ونسبة التقدم 40% خلال هذه الفترة القصيرة.

وأكد «الخشت» أن هذا التقدم يعد إنجازا كبيرا في ظل المنافسة الشرسة من جامعات عالمية عملاقة، قائلا إن جامعة القاهرة تقدمت على جامعات أوروبية وأمريكية كبرى ذات ميزانيات هائلة توازي ميزانيات دول مثل كامبريدج وهارفارد وغيرها.

وذكر أن جامعة القاهرة تجاوزت 240 مركزا في تصنيف «كيو إس» البريطاني، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعة عالميا.