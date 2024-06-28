استطلاع: مراقبون يقولون إن أداء ترامب في المناظرة أفضل من بايدن

يقول المراقبون المسجلون، الذين شاهدوا المناظرة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، إن أداء الأخير كان أفضل.

لقب الأداء الأفضل

ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاءت نسبة المراقبين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل حوالي 67% مقابل 33% قالوا إن أداء بايدن كان أفضل.

وقبل المناظرة، قال المراقبون ذاتهم إنهم يتوقعون أن يقدم ترامب أداء أفضل من أداء بايدن بنسبة 55% لترامب مقابل 45% لبايدن.

وتعكس نتائج الاستطلاع آراء النقاش فقط بين هؤلاء الناخبين الذين تابعوا آراء جمهور الناخبين الكامل ولا يمثلونهم في التركيبة السكانية الخاصة بهم، أو تفضيلاتهم السياسية أو مستوى الاهتمام الذي يولونه للسياسة.

وكان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلا بمقدار 5 نقاط إلى الانحياز للجمهوريين من الانحياز إلى الديمقراطيين، ما أدى إلى جمهور أكثر ميلا إلى الحزب الجمهوري قليلا من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى مراقبو المناظرة أن بايدن يتفوق على ترامب في مناظراتهما الرئاسية.

وليلة الخميس، بحسب "سي إن إن"، قالت أغلبية 57% من مراقبي المناظرة إنه ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة بايدن على قيادة البلاد، مقابل 44% قالوا إنه ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة ترامب على القيام بذلك.

ولم تتغير هذه الأرقام فعليا عن الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل المناظرة، حيث قال 55% من هؤلاء الناخبين إنهم لا يثقون في بايدن، بينما قال 47% أنهم لا يثقون في ترامب.

ولم يسجل أي من المرشحين درجات عالية على هذا المقياس، ولكن في حين أن 36% فقط من مراقبي المناظرة قالوا الآن أن لديهم ثقة كبيرة في قدرة ترامب على قيادة البلاد، فإن 14% فقط قالوا نفس الشيء عن بايدن.

يشار إلى أن استطلاع "سي إن إن" أجري عبر رسالة نصية مع 565 ناخبا أمريكيا مسجلا قالوا إنهم شاهدوا المناظرة يوم الخميس، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء مراقبي المناظرة فقط.

الديمقراطيون يدعون بايدن للتنحي

في السياق ذاته، بدأ بعض الديمقراطيين مطالبة بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح مرشح آخر بعد تعثره السيئ في مناظرة الخميس، أمام ترامب، بحسب ما ذكرت لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال أحد المشرعين الديمقراطيين: "كان هذا مثل الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة شبابه ويحتاج إلى ركنه ليعلن الاستسلام"، مضيفًا أنه كان يعني أن بايدن يجب أن يخرج من السباق.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز"، فإن خيارات التبديل محدودة، فإذا لم يختر بايدن المغادرة بمحض إرادته، سيتعين أن يكون هناك ثورة بين مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذين تم انتخاب الغالبية العظمى منهم بناءً على تعهدهم بترشيح بايدن.

ولكن هذا ما كان يفكر فيه بعض الديمقراطيين ليلة الخميس بعد المناظرة.

وقال مشرع ديمقراطي آخر كان من أشد المؤيدين لبايدن: "حان الوقت للحديث عن مؤتمر مفتوح ومرشح ديمقراطي جديد".

الخوف بين هؤلاء الديمقراطيين هو أن نسخة بايدن التي ظهرت في المناظرة، نسخة تشبه الصورة الكاريكاتورية التي صورها ترامب وحلفاؤه لرجل غير مؤهل لهذا المنصب، لا يمكنها الفوز في نوفمبر.

أولئك الذين يريدون مرشحًا بديلا يشككون في قدرة الحزب على تنحية بايدن جانبًا، وليسوا متأكدين من المرشح الذي يمكن أن يفوز بموافقة الحزب في غيابه، ولا يعرفون ما إذا كان البديل يمكنه التغلب على ترامب في نوفمبر.

وقال ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما، لشبكة "سي إن إن": "هناك شعور بالصدمة إزاء الطريقة التي ظهر بها في بداية هذه المناظرة، وكيف بدا صوته.. لقد بدا مرتبكا بعض الشيء.. ستكون هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن يستمر.. هو وحده من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا".

وتوقع أكسلرود أن بايدن لن يميل إلى ترك السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن "هذا رجل لديه الكثير من الفخر.. ويؤمن بنفسه".