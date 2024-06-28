تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول عل إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بمقدار 6000 طلب إلى 233 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو الحالي، مقابل 239 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة

كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 236 ألف طلب مقابل 238 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وفي الوقت نفسه، وصل متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 236 ألف طلب بارتفاع قدره 3000 طلب عن متوسط الأسبوع السابق الذي سجل 233 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو الحالي ارتفع بمقدار 18 ألف طلب إلى 839ر1 مليون طلب، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سجل 878ر1 مليون طلب في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر 2021.

كما ارتفع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 816ر1 مليون طلب بارتفاع قدره 25ر12 ألف طلب عن الأسبوع السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سجل مليون و75ر859 ألف طلب في 4 ديسمبر 2021.