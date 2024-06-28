محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عن اعتماده للمخططات التفصيلية لمدينة أطفيح ومدينة الحوامدية، استنادًا إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين ذات الصلة بالإدارة المحلية والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما. جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة في جلسته المؤرخة في 5 يونيو 2024

وأكد محافظ الجيزة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران ومنع البناء غير المنظم، مشيرًا إلى أهمية المخططات التفصيلية في إحداث التنمية العمرانية والسكانية بالمنطقة. وأوضح أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، بالإضافة إلى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظهور العشوائيات.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ هذه المخططات بالشكل الصحيح والمتفق عليه، مؤكدًا أنه سيتم متابعة التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.