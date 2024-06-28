أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد محصول القمح لموسم 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي التوريد حتى الآن 610,025 طن و329 كيلو قمح، تم تخزينها في 58 موقع تخزين مختلف داخل نطاق المحافظة.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن القمح المحلي لموسم 2024 تم توريده إلى 58 موقع تخزيني، منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802,572 طن، تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة مطاحن جنوب القاهرة، وشركة مطاحن شرق الدلتا، إضافة إلى البنك الزراعي المصري.

وأكدت وكيلة التموين أنه يتم تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز، والتي تُحصل على المزارعين عن طن القمح المحلي المسوق والمخزن في الشون والهناجر والبناكر، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة، ويبلغ 175 جنيهاً عن طن القمح، بينما يبلغ 210 جنيهات عن طن القمح المسوق والمخزن في الصوامع.

وأشارت إلى أنه يُحظر استخدام القمح المحلي في صناعة الأعلاف، سواء بمفرده أو مختلطًا بمواد أخرى، بالإضافة إلى حيازته للاستخدام في هذا السياق.

من جهته، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي مساحة القمح المنزرعة في محافظة الشرقية لهذا العام بلغت 394,146 فدان.