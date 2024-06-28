نصرالله يلتقي أمين الجماعة الإسلامية في لبنان وتأكيد التعاون بين قوى المقاومة لدعم غزة

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، الأمين العام لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان الشيخ محمد طقوش، وتمّ التأكيد على "أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة إسناد غزة".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين، والتأكيد على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة الباسلة في غزة وأهلها الصامدين الشرفاء"، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في " حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة إثر طوفان الأقصى، وإعلان حزب الله مساندة غزة عبر الجبهة الجنوبية.