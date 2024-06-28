خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في إيران

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أدلى المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي بصوته، في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وحث خامنئي الأمة على المشاركة بشكل نشط في التصويت "لإثبات صحة ونزاهة نظام الجمهورية الإسلامية".

وأدلى خامنئي بصوته، في منطقة، تشهد إجراءات أمنية مشددة، بوسط طهران، قبل حديثه إلى الصحفيين.

ويتوجه حوالي 61 مليون ناخب، إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث مروحية في مايو الماضي.

ولم يسمح مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة إشرافية محافظة للغاية، إلا لستة مرشحين بخوض الانتخابات.

وسحب أمس الخميس مرشحان محافظان متشددان ترشيحاتهما في محاولة لتوحيد الصفوف بين الناخبين المتشددين المتوجهين إلى مراكز الاقتراع.

وهذا يترك أربعة متنافسين في الانتخابات ليحلوا محل رئيسي.

والمرشحون الذين ينظر إليهم على أنهم يتمتعون بأفضل الفرص للفوز في الانتخابات هم المتشدد سعيد جليلي، المفاوض السابق في المحادثات النووية الدولية، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى وزير الصحة السابق والمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

ولا يزال رجل الدين مصطفى بور محمدي مرشحا أيضا.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فسيجري إجراء جولة إعادة في الخامس من يوليو المقبل.