نساء باكستانيات وإيطاليات تشرعن في رحلة تاريخية لتسلق قمة جبلية فى باكستان

شرعت أكثر من 12 امرأة من باكستان وإيطاليا في رحلة تسلق جميع أفرادها من النساء إلى قمة جبل "كي 2" الواقعة فى سلسلة جبال كوراكورام وتمثل ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، في حدث تاريخي غير مسبوق.

وتعتبر قمة "كي 2" البالغ ارتفاعها 8611 مترا شمالي باكستان أصعب رحلة طويلة لمتسلقي الجبال. وتوفي عشرات المتسلقين أثناء محاولة تسلق الجبل.

وبحسب سرباز خان، وهم منظم باكستاني للرحلات، وصلت مجموعة مؤلفة من أربعة متسلقات إيطاليات وأربعة متسلقات باكستانيات الأسبوع الجاري إلى معسكر قاعدة الجبل، حيث تخططن لبدء الصعود خلال مطلع الأسبوع المقبل.

وقال راهات بايج، المتحدث باسم وزارة السياحة الإقليمية أنه بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ فريق منفصل مؤلف من ست باكستانيات على الأقل رحلة التسلق يوم الاثنين المقبل.