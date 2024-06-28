حض الصحفي والمعلق السياسي الأمريكي توماس فريدمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية بعد أدائه في المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وقال فريدمان، في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "الرئيس بايدن صديقي. لكن يجب عليه أن يتنحى عن السباق"، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية.

ودعا الكاتب عائلة بايدن وفريقه السياسي إلى "التجمع بسرعة، وإجراء أصعب المحادثات مع الرئيس لإعطاء أفضل فرصة ممكنة لردع تهديد ترامب في نوفمبر المقبل (موعد الانتخابات الرئاسية)"، مضيفا: "يجب على الرئيس أن يعلن عدم ترشحه لإعادة الانتخاب".

في السياق ذاته، بدأ بعض الديمقراطيين مطالبة بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح مرشح آخر بعد تعثره السيئ في مناظرة الخميس، أمام ترامب، بحسب ما ذكرت لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال أحد المشرعين الديمقراطيين: "كان هذا مثل الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة شبابه ويحتاج إلى ركنه ليعلن الاستسلام"، مضيفًا أنه كان يعني أن بايدن يجب أن يخرج من السباق.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز"، فإن خيارات التبديل محدودة، فإذا لم يختر بايدن المغادرة بمحض إرادته، سيتعين أن يكون هناك ثورة بين مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذين تم انتخاب الغالبية العظمى منهم بناءً على تعهدهم بترشيح بايدن.

ولكن هذا ما كان يفكر فيه بعض الديمقراطيين ليلة الخميس بعد المناظرة.

وقال مشرع ديمقراطي آخر كان من أشد المؤيدين لبايدن: "حان الوقت للحديث عن مؤتمر مفتوح ومرشح ديمقراطي جديد".