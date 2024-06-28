عبدالرحمن العزاوي يطرح أغنية وا الزين

أطلق الفنان عبدالرحمن العزاوي، أغنية "وا الزين"، وهي من ألحانه، وكلمات علي بو غيث، وتوزيع ومكس علي متروك، وهندسة الصوت عمرو العزبي، وإدارة فنية عبدالله البداد، وإشراف عام حسن طالب، وإنتاج تيونز أرابيا.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "يا عالم يا بشر.. أنا شوفت القمر.. نزل عالأرض ومر.. قدامي شوفتوه.. شوفناه.. وإذا قالوا حلو.. ترا هذا الحلو.. نعم عنه أهو.. ولا له أشباه.. جاذبية بالهطريقة ما يصير.. فوق كلمة فتنة وأكثر من مثير.. كل شي بك حالي.. يا أخي ارحم حالي.. كافي بالغت بحلاك أنت كثير.. وا الزين زيني أنا.. وا الزين زين ديالي.. وا الزين يجرح ويداوي".

أغنية "وا الزين" تم طرحها حصريا عبر القناة الرسمية لشركة تيونز أرابيا على اليوتيوب، وعلى كافة الإذاعات العربية، والمتاجر الموسيقية.