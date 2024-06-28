بيان عراقي :متوسط صادرات العراق النفطية للشهر الماضي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، أن متوسط صادرات النفط لشهر مايو الماضي، من حقول وسط وجنوبي البلاد تجاوزت سقف 3ملايين و359 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان لوزارة النفط أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت 104 ملايين و130 ألفا و292 برميل من حقول وسط وجنوبي البلاد.

ولازالت صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي متوقفة بشكل تام منذ نحو عام ونصف العام، في ظل خلاف شديد على آلية إعادة استئناف الصادرات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان على خلفية مشاكل تتعلق بكميات الإنتاج وطبيعة العقود الموقعة وآلية إحتساب الأرباح.