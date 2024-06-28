إسرائيل: لا نسعى لحرب مع حزب الله لكننا مستعدون حال قرر التصعيد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب مع "حزب الله" اللبناني، ولكنها تستعد للحرب، و"ستعرف ماذا تفعل" إذا قرر الحزب التصعيد.

وفي حديثه أمام الجنود عند بطارية نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي في شمال إسرائيل، قال جالانت إن إسرائيل تعمل على تطوير حلين بديلين "مهمين" للبنان.

وقال: "نحن نجهز القوة العسكرية، وهذا يمكن أن يحدث بسرعة، ومن ناحية أخرى، يجري إعداد البديل السياسي والدبلوماسي، وهو الأفضل دائما"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "نحن لا نسعى للحرب ولكننا مستعدون لها، وسوف نصل إلى مفترق طرق، سيكون على شكل حرف "تي" بالنسبة للعدو ولنا، وإذا اختار "حزب الله" خوض الحرب، فسنعرف ما يجب فعله، وإذا اختار التوصل إلى اتفاق، فسنرد على هذا الأمر".

وتابع: "أعلم أن الأمر ليس سهلا، وليس سهلا عليكم، وليس سهلا على سكان الشمال، وهناك شيء واحد أستطيع أن أقوله لكم، وهو أن الأمر أصعب بكثير بالنسبة لـ"حزب الله" ولبنان، ومن السهل التحدث من المخبأ والإدلاء بتصريحات"، في إشارة من جالانت إلى الأمين العالم لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.

وواصل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، حديثه: "في نهاية المطاف، هناك أكثر من 450 قتلوا في لبنان، والمنطقة تعرضت لضربة شديدة للغاية، ولذلك، فإن هذا العبء يقع على عاتق العدو بشكل أكبر بكثير مما يقع علينا نحن".