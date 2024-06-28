سفير كوريا الجنوبية في جولة سياحية بمدينة دهب

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استقبل اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب، اليوم الخميس، سفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من طاقم العمل بالسفارة الكورية في مصر واللواء خالد متولي مفوض الوزير المحافظ للعلاقات الدولية.

ورافق رئيس المدينة السفير والطاقم المرافق له في جولة بمعالم مدينة دهب، بهدف تنشيط السياحة العالمية، وجذب الاستثمار السياحي الكوري للمدينة.

وشملت الجولة زيارة العديد من مناطق دهب كان أهمها الممشى السياحي ومنطقة البلوهول وممارسة بعض الأنشطة السياحية.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بالمدينة وموقعها الجغرافي المتميز وجوها الفريد، مقدما الشكر لرئيس المدينة، معربا عن دهشته بالحفاوة البالغة والكرم الشديد الذي لم يصادفه في حياته من قبل، منوها أنه سيكرر الزيارة للاستمتاع بسحر وجمال للمدينة.