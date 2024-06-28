تنظيم ورشة عمل عن الإدارة المتكاملة لأمراض محصول الزيتون بالوادي الجديد

نظمت المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في محافظة الوادي الجديد، ورشة عمل عن الإدارة المتكاملة لامراض محصول الزيتون، جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح جميل، أستاذ وقاية النباتات ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور محسن ابورحاب، مدير معهد بحوث امراض النبات، وعدد من الباحثين والأساتذة والمهندسين والمشرفين الزراعيين، وذلك بدعم مشروع "الابتكارات المستدامة للزراعة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط" ودعم اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبرنامج البريما.

وشملت الندوة، زيادة التوعية بأشجار الزيتون والاهتمام بها لزيادة المساحة المنزرعة والعائد الاقتصادى، وضرورة توعية بعض النقاط المهمة وزيادة توعية المهندس والمزارع لهذة الشجرة المميزة.

وأكد الدكتور محمد كمال، مدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، على مستقبل زراعة الزيتون بالمحافظة، والأهمية الإقتصادية لاشجار الزيتون، والانتاج العالمي للزيتون، واستراتيجية زراعة الزيتون، وصفات تميز أشجار الزيتون كملائمة للبيئة الصحراوية والظروف البيئية ودرجات الحرارة والرياح والرطوبة والتربة.

وأشار كمال، إلى الوصف النباتي لأشجار الزيتون، وأصناف الزيتون، وأسباب ظاهرة تبادل الحمل والحد منها، واغراض عملية التقليم لاشجار الزيتون، واحدث التطورات في زراعة الزيتون.

وقالت الدكتورة شيماء ناجي، الباحث بقسم الأمراض النيماتودية بمعهد بحوث أمراض النبات، إن الأمراض النباتية التي تصيب محصول الزيتون تشمل الامراض النيماتودية والتعريف بها، ومجابهة النيماتودا الموجودة بالتربة، وانواع النيماتودا، ودورة حياة النيماتودا، وأمراض الزبول، والأمراض الفطرية، والأمراض البكتيرية.