إندونيسيا: الشلل يصيب حركة المطارات وخدمات المنح الدراسية إثر هجوم سيبراني

طلب البرلمان الإندونيسي من الحكومة التصدي لهجوم سيبراني جديد أدى إلى إصابة خدمات المطارات والمنح الدراسية بالشلل.

وقال النائب توباجوس حسن الدين خلال جلسة استماع مساء أمس الخميس، مع وزير الاتصالات بودي أري سيتياديو، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني هينسا سيبوريان، إن الهجوم السيبراني الذي أثر على مئات من الوزارات والمؤسسات العامة كان "كارثيا"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وسقطت خدمات الهجرة لأيام ولم تعد إلى الوضع الطبيعي بعد، بينما لم يتسن الدخول على مواقع التسجيل على المنح لنحو مليون طالب.

وقال وزير الاتصالات بودي أري سيتيادي إنه لم يتم إنقاذ سوى 2 % من البيانات ولن تكتمل عملية استعادة كامل البيانات إلا في منتصف آب/أغسطس.

وقررت الحكومة عدم تدفع فدية، قدرها ثمانية ملايين دولار، طلبتها جماعة القرصنة الإلكترونية ذات الصلة بروسيا، "لوكبيت".

وبحسب جماعة الحقوق الرقمية "سيف نت"، يعد هذا أحدث اختراق إلكتروني في إندونيسيا عقب 113 حالة، على الأقل، تسريب بيانات شخصية خلال العامين الماضيين.

وجرى في وقت سابق تسريب بيانات 15مليون عميل من مصرف محلي وكشف النقاب عن اختراق مزعوم لبطاقات الـ"سيم كارد" (بطاقات تعريف المشترك) عن بيانات 105 مليون شخص.