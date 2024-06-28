إعلام عبري: حوادث صعبة في غزة ووقوع قتلى ومصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مع مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مبنى مفخخا انهار على الجنود كما انفجر نفقان مفخخان في الوقت الذي تواجد بداخلهما عدد من قوات الجيش.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي تل الهوا بمدينة غزة بقذيفة "TBG" فراغية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت الكتائب أن عناصرها رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلائهم.

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها أجهزت على قوة إسرائيلية تم استدراجها داخل مبنى به فوهة نفق جرى تفخيخه بعدد من العبوات شديدة الانفجار وتفخيخ المنزل بصاروخ طائرة "F-16" أطلقه الطيران الإسرائيلي على المواطنين الآمنين ولم ينفجر.

وأشارت إلى أن مهندسي السرايا عملوا على إعادة استخدامه وتفعيله وتفجيره بالقوة الإسرائيلية في حي الشجاعية.

هذا، وأشارت "كتائب القسام" إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الحديقة اليابانية جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما قالت إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مؤكدة أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفادت "كتائب القسام" أيضا بأنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة تصفية الرقيب بالجيش الإسرائيلي إيال شاينز في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" إنه تم قنص الرقيب إيال شاينز وقتله في محيط مسجد الشبيلي.