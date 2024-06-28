رحلات بالونات الطائر تأسر قلوب 300 سائح في سماء الأقصر

تمتع نحو 300 سائح من مختلف دول العالم برحلات مذهلة في بالونات طائرة عبر سماء الأقصر، اليوم الجمعة، لاستكشاف جمال المدينة التاريخية وروعة آثارها الفرعونية ونهر النيل من ارتفاعات شاهقة، وسط إجراءات صحية وسلامة دقيقة.

وأفاد مصدر في اتحاد شركات البالونات الطائرة بالأقصر لـ"الشروق"، بإقلاع 15 رحلة بالون من مدينة القرنة بالبر الغربي، في الصباح الباكر، حيث استضافت كل رحلة ما يصل إلى 300 سائح من مختلف الجنسيات، حيث عبروا عن سعادتهم بتجربة البالون الطائر وتصوير المناظر الخلابة.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل تعقيم البالونات، وفحص درجات حرارة السائحين، واستخدام المعقمات والكمامات، بالإضافة إلى الالتزام بالعدد المحدد للركاب في كل رحلة وفقًا لتوجيهات سلطات الطيران.

وأوضح المصدر أن رحلات البالونات الطائرة انطلقت قبل شروق الشمس، بعد التأكد من سلامة كل بالون، حيث ارتفع السائحون بأمان إلى مئات الأمتار في السماء، مما منحهم فرصة فريدة للاستمتاع بمناظر المدينة ونهر النيل الساحرة من منظور عالٍ.