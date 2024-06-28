 في حفله بـ ليالي مصر.. الجمهور يغني أحلى حاجة فيكي وحماقي يعلق: الله على الحلاوة - بوابة الشروق
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في حفله بـ ليالي مصر.. الجمهور يغني أحلى حاجة فيكي وحماقي يعلق: الله على الحلاوة


نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 11:02 م

يحيي المطرب محمد حماقي حفله ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في استاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة. ومع بداية موسيقى أغنية "أحلى حاجة فيكي"،

وجد حماقي الجمهور يغني الأغنية من تلقاء نفسه.

استمع حماقي للجمهور وهو يغني أغنيته، معبرًا عن سعادته قائلاً: "الله على الحلاوة.. هو في حلاوة كده"، كما أبدى تفاجؤه بحفظ الجمهور للأغنية كاملة، معلقًا: "الأغنية بقالها 18 سنة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي أثناء غنائه "زيها مين" و"لا ملامة" و"ما بلاش" ورددوا معه كلمات الأغاني.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الذي يشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة التي يحييها نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في عدد من المحافظات.


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