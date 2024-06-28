محمد حماقي يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

كشف الفنان محمد حماقي، عن طرح ألبومه الجديد، بعد 10 أيام، واعدا الجمهور بأنه سيكون من أقوى ألبوماته الغنائية، أثناء إحيائه حفله ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في استاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة.

ومع بداية موسيقى أغنية "أحلى حاجه فيكي"، وجد محمد حماقي الجمهور يغني الأغنية من تلقاء نفسه، واستمع حماقي للجمهور وهو يغني أغنيته، معبرا عن سعادته به قائلا: "الله على الحلاوة.. هو في حلاوة كده"، كما ابدى تفاجئه بحفظ الجمهور للأغنية كاملة، معلقا: "الأغنية بقالها 18 سنة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي أثناء غنائه "زيها مين" و"لا ملامة" و"ما بلاش" وردد معه كلمات الأغاني.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي يشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في عدد من المحافظات.