سفير فلسطين بالقاهرة: مصر أعادت القضية الفلسطينية إلى الضوء وصدارة المشهد الدولي

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن «الشعب الفلسطيني لا مصلحة له في الحرب»، مشددا أنه «لا يمكن تقديم إجابة دقيقة متكاملة إذا ما كانت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر قد أفادت القضية الفلسطينية أم لا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالخط العريض» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أن الشعب والقيادة الفلسطينية يتطلعان إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس جنبا إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم.

وأشاد السفير الفلسطيني بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، قائلا: «مصر ساهمت مساهمة كبيرة مع الأشقاء في الأردن والأشقاء العرب بشكل عام والدول الإسلامية والدولية في إعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء وصدارة المشهد الدولي».

وأرجع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية إلى الحرب الإسرائيلية التدميرية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وسياسة تهويد القدس ومقدساتها الدينية، لافتا إلى ارتفاع عدد الدول المؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية إلى 149 دولة.