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تحرير 40 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 12:54 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 12:54 م

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تحرير 40 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية بمختلف مناطق المدينة.

وأكد إبراهيم أهمية الرقابة المستمرة على المخابز البلدية والأسواق خلال فترة عطلة العيد، لضمان توفير خدمات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأشارت الحملات التموينية، التي نظمتها الإدارات الفرعية لمديرية التموين بالإسكندرية، إلى تحرير 13 محضرًا بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محاضر توقف عن العمل دون إذن من الجهات المختصة، وعدد من المحاضر الأخرى المتعلقة بنقاط مختلفة من الإجراءات الصحية والتشغيلية للمخابز.

وأكدت السلطات المحلية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات، وضبط السوق بشكل فعال خلال هذه الفترة الحساسة من العطلة، لضمان استمرارية توفير الخدمات الغذائية بجودة عالية وسلامة للمواطنين.

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