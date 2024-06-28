أكد الكابتن فتحي مبروك، المدير الفني لأكاديميات النادي الأهلي، أن لاعب النادي أحمد عبدالقادر هو خليفة محمد صلاح في المستقبل، حيث إنه يمتلك مهارات كبيرة ويشكل خطورة كبيرة على الخصم.

وأضاف مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد العصار في برنامج "حوار عن قرب" الذي يذاع على قناة TEN الفضائية، أنه يفضل أن يكون المدير الفني للمنتخب الوطني مصريًا، قائلاً: "المنتخب دائمًا ما يجيد مع المدرب الوطني، ويكون تواصله مع لاعبيه بشكل أفضل بحكم اللغة".

وعن رأيه بتصريحات الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، حول مستوى اللاعبين المصريين، قال: "أرى أن الكابتن حسام غير موفق في هذا التصريح، فلاعبي منتخب مصر هم سلاحه الذي يحارب به ولابد من الحفاظ عليهم ودعمهم، فهي تصريحات غير مقبولة".

وأشار مبروك إلى أن الأكاديميات الرياضية في مصر وقطاع الناشئين بالأندية، لهما دور كبير في اكتشاف المواهب وتأهيلهم للعب في الفريق الأول.

وبسؤاله عن رأيه في بيع بعض فرق الناشئين لأندية استثمارية، مما يجعل مالك النادي الجديد يطلب من اللاعبين أموالًا لكي يشاركوا، قال: "عندما يقوم مستثمر بشراء قطاع ناشئين فإنه يتحمل مصاريف النادي واللاعبين والمكافآت وكل شيء، فلابد أن يكون لهذا عائد عليه، إذاً على اللاعب الذي يتقدم لأكاديمية أو نادي أن يدفع مقابل ذلك".

وتابع: "ولكن هناك حالات استثنائية للاعبين المهاريين الذين ليس لديهم القدرة المادية، من الممكن أن يقوم بتوقيع عقد مع النادي ويلعب دون أن يدفع مقابل، وبعد ذلك يستفيد النادي منه في عملية بيعه وتسويقه".

وعند سؤاله عن وجهة نظره حول اللاعب الذي سيكون خليفة اللاعب محمد صلاح، رد قائلاً: "أنا أرى اللاعب أحمد عبدالقادر، فهو لاعب هائل جدًا وفي الثلث الهجومي يشكل خطورة كبيرة على الخصم".

وأكد أنه من الصعب أن يكون هناك 20 لاعبًا مثل محمد صلاح في مصر، والشخصية هي السبب الرئيسي وراء نجاح صلاح.

وعن علاقته بالكابتن الراحل محمود الجوهري، قال: "الكابتن الجوهري له فضل كبير في صناعة اسمي، واكتساب العديد من الخبرات، وتعلمت منه كثيرًا، وكان لديه علاقة ممتازة مع الجميع".

وتطرق الكابتن مبروك للحديث عن ذكرياته مع كأس العالم 1990، حيث قال: "عندما تأهلنا إلى كأس العالم، اصطدمنا بمجموعة قوية جدًا، ولعبنا 13 مباراة دولية تحضيرًا لتلك البطولة".

وتعليقًا على مقولة الدوري المصري ضعيف، قال: "هناك عامل لذلك، وهو أنه ليس كل المباريات تكون بحضور جماهيري، ولكن هناك مباريات أيضًا تكون قوية جدًا على المستوى الفني".