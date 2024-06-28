استقرار معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة استقرار مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي استقر خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أبريل الماضي.

وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر بالفعل. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 1ر0% خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقالت وزارة التجارة إن معدل النمو السنوي لمؤشري الأسعار العام والأساسي خلال الشهر الماضي كان 6ر2% مقابل 7ر2% للمؤشر العام و8ر2% للمؤشر الأساسي خلال الشهر السابق.

وجاء تراجع المؤشرين متفقا مع تقديرات المحللين.