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تعثر محادثات تشكيل الحكومة في جنوب أفريقيا بسبب خلاف حول وزارة

علم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا
د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 2:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 2:03 ص

قالت مصادر مطلعة إن المحادثات بين أكبر حزبين سياسيين في جنوب أفريقيا بشأن تشكيل الحكومة توقفت بعد أن سحب المؤتمر الوطني الأفريقي عرضا لتعيين عضو في التحالف الديمقراطي الأصغر وزيرا للتجارة والصناعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى أن المفاوضات سرية، قولها إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عرض التنازل عن حقيبة السياحة بدلا من ذلك، لكن حزب التحالف الديمقراطي رفض ذلك لأنه يعتبرها وزارة ثانوية.

ويؤخر هذا الخلاف التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين الوزراء بعد نحو شهر من إجراء الانتخابات التي فقد خلالها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى.

وقالت المصادر إنه على أية حال من المتوقع أن تكون المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة صعبة دائما، ولكن مازال من المتوقع إمكانية الوصول إلى اتفاق.  

ونقلت وكالة بلومبرج عن المتحدث باسم التحالف الديمقراطي سولي مالاتسي قوله في اتصال هاتفي: ليس لدينا أي تعليقات بشأن مفاوضات جارية لأن الأمور تتغير في أي وقت."


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