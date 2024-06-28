غلق مخبز وتحرير 15 مخالفة للمخابز بكفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبدالعال وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل، مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن غلق مخبز لمدة شهر لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 8 إلى 19 جراما في الرغيف الواحد، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 4 مخابز لعدم الإعلان عن سعر رغيف الخبز.

كانت الحملة برئاسة محمد فوزي رئيس الرقابة بالإدارة وبرفقته كامل عمران المفتش بالإدارة، وتستمر الحملات للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب بدعم المواطن.