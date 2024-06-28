ألمانيا: احتجاز شاب سوري مشتبه به بعد هجوم دموي

أعلنت الشرطة الألمانية ومكتب المدعي العام في بيان اليوم الخميس، أنه تم إيداع مشتبه به الحجز بعد هجوم دموي استهدف رجل في بلدة في ولاية شمال الراين وستفاليا، مما أثار موجة غاضبة تدعو لترحيله حال ثبوت إدانته.

وأفادت السلطات بأن الشرطة تجري تحقيقا حول عدد المتورطين في الخلاف الذي تسبب في المشاجرة، والجرائم التي تم ارتكابها في الواقعة التي حدثت يوم السبت.

ولم يدل المشتبه به الرئيسي / 18 عاما/ ، بأي تعليق على تهم القتل والأذى الجسدي الخطير الذي تم ارتكابها في حدائق باد أوينهاوزن.

وحتى الآن تشير التحقيقات، إلى أن منفذ الهجوم شاب /18 عاما/ ، سوري الجنسية يعيش في باد أوينهاوزن وتورط في جرائم يشوبها العنف والاعتداء على الممتلكات وتعاطي المخدرات فيما سبق.